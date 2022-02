Kris Jenner (66) bringt Licht ins Dunkel. Vergangene Woche verkündete Kylie Jenner (24) die Geburt ihres Söhnchens Wolf Webster. Doch das Geburtsdatum des Kleinen sorgte für Diskussionen im Netz. Die Influencerin gebar ihren Sohn am 2.2.22 – vergangenes Jahr trug sie eine Halskette mit einem Anhänger, der aus drei Zweien bestand. Kylies Fans vermuteten daher, dass die Geburt von Wolf geplant wurde. Nun verriet Kris Jenner, ob ihre Tochter den Geburtstermin selbst festgelegt hatte.

"Nein, aber sie hat das beste Geburtsdatum bekommen, es war der 2.2.22. Das ist eine Engelsnummer", klärte der Reality-TV-Star in einem Interview bei "The Ellen Show" auf. Zudem verriet die Unternehmerin gegenüber der Gastgeberin Ellen DeGeneres (64), was es mit der Kette auf sich hat. "2-2-2-2 war schon immer Kylies Engelsnummer, und eine ihrer Freundinnen hat ihr eine Kette mit dieser Nummer geschenkt und sie hat sie bei der Geburt getragen", erklärte die 66-Jährige. Aber auch Kris empfand dies als einen seltsamen Zufall, vor allem, da Kylie die Kette bereits vor fünf Jahren bekommen habe.

Doch nicht nur der Geburtstag des zweiten Sprösslings der 24-Jährigen sorgte im Netz für Diskussionen, auch der Name ihres Sohnes war ein Thema. In einer Promiflash-Umfrage gaben über zwei Drittel der Teilnehmer an, dass sie mit der Wahl des Keeping Up with the Kardashians-Stars nicht zufrieden seien.

Anzeige

Instagram / krisjenner Kylie und Kris Jenner, US-Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / krisjenner Kris und Kylie Jenner, US-Reality-TV-Stars

Anzeige

kyliejenner / Instagram Kylie Jenner im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de