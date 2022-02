Da hat jemand aber schnell seine Meinung geändert! Mike Cees-Monballijn verkündetet nun offiziell, dass er und seine Noch-Ehefrau Michelle Monballijn ab sofort getrennte Wege gehen. Knapp ein Jahr hat die Ehe der beiden gehalten, bevor es kriselte. Der Reality-TV-Darsteller machte nun sogar publik, dass er die sofortige Scheidung verlangt. Vor etwa einer Woche sah das jedoch noch ganz anders aus: Mike würdigte seinen ersten Hochzeitstag im Netz!

Auf Instagram teilte Mike am 11. Februar ein Video anlässlich seines Hochzeitstags – also kurz bevor er die endgültige Auflösung seiner Ehe forderte. In dem kurzen Clip joggt der Eventmanager einen Strand entlang und ergänzt einige Worte darüber, wie er wieder zu sich selbst gefunden hat. Zu dem Post schrieb er: "Heute ist der erste Hochzeitstag. Ein Jahr Ehe. Höhen und Tiefen. Meine persönliche Entwicklung geht positiv Berg auf" und ergänzte den Hashtag "Neues Kapitel".

Aktuell liefert sich das einstige Pärchen einen regelrechten Rosenkrieg im Netz. Die zweifache Mutter teilte ein längeres Statement auf ihrem Instagram-Profil: "Ich habe aus Anstand, Respekt und Liebe mir vieles schön geredet und an das Gute geglaubt, aber da gibt es nichts mehr schön zu reden!" Das gefiel ihrem Ex offenbar gar nicht, der in der Kommentarspalte prompt dagegen hielt.

RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn im Sommerhaus

Instagram / mikecees_official Mike Cees-Monballijn im Februar 2022

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn, Schauspielerin

