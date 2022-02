Lala Kent (31) und Randall Emmett sollten sich wohl besser nicht über den Weg laufen! Im Herbst des vergangenen Jahres gaben die Schauspielerin und der Regisseur ihr plötzliches Liebes-Aus bekannt – dabei waren sie drei Jahre lang doch sogar verlobt gewesen. Pünktlich zum Super Bowl kam das Gerücht auf, dass die Beauty und der Unternehmer sich wieder getroffen hätten. Das dementierte Lala allerdings sofort. Jetzt bestätigte auch ein Insider: Lala gebe alles, um ihren Ex Randall zu meiden!

"Lala hat komplett mit Randall abgeschlossen und sie ist total aufgeregt, weil sie in ihrem Leben weiter vorankommen will", verriet nun eine anonyme Quelle aus dem Umfeld der Schönheit gegenüber HollywoodLife. Auf ihren einstigen Partner könne sie an dieser Stelle nun getrost verzichten. Kontakt bestehe nur noch dann, wenn es um das Wohl ihrer gemeinsamen Tochter Ocean gehe. "Sie verarbeitete den Schmerz [der Trennung] und will nichts mehr mit ihm zu tun haben", stellte der Insider abschließend klar.

Auf Randalls Seite sieht das aber offenbar noch ganz anders aus. Angeblich hat der Geschäftsmann deutlich gemacht, dass er am liebsten so viel Zeit wie möglich mit seiner einstigen Verlobten verbringen würde. Doch das ist derzeit nicht Lalas Priorität – im Gegenteil: "Lala konzentriert sich auf sich selbst und darauf, für Ocean die beste Mama zu sein, die sie nur sein kann!"

Instagram / lalakent Lala Kent, TV-Star

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett im Juli 2021 in Los Angeles

Getty Images Lala Kent bei einem Screening von "Midnight in the Switchgrass"

