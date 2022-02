Dua Lipa (26) muss für ihren Traumkörper eine Menge Disziplin beweisen! Die schöne Britin ist seit einigen Jahren kaum noch aus der Musikbranche wegzudenken. Neben ihren coolen Songs begeistert die "No Rules"-Interpretin auch immer wieder mit ihren heißen Outfits, in denen sie nicht selten ihren knackigen Body perfekt in Szene setzt. Doch der kommt nicht von ungefähr: Jetzt verriet Dua, wie streng sie sich ernährt, um so in Shape zu bleiben!

In ihrem Podcast "Dua Lipa: At Your Service" gab die Musikerin einen Einblick in ihre Ernährung. So esse sie nach 18 Uhr prinzipiell nicht mehr, damit ihr Körper das Essen bestens verarbeiten könne. Zum Frühstück gebe es stets Eier oder Obst, dazu eine Banane mit ein bisschen Cashewbutter – anschließend stehe ein Work-out auf dem Plan. Zu Mittag verspeise Dua dann in der Regel Salat mit Hühnchen, abends stehe Fisch mit Gemüse auf dem Plan. "Ich versuche, mich so gesund wie möglich zu ernähren", erklärte sie.

Ab und zu gönnt sich aber auch die 26-Jährige ein paar Leckereien. Dua beschränkt das Naschen aber auf Tage, an denen sie nicht zu viel zu tun hat: "Wenn ich einen Donut esse, versetzt mich das normalerweise in ein Futterkoma."

AGENCE / BESTIMAGE / ActionPress Dua Lipa auf einer Spendengala für UNICEF 2021

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Getty Images Dua Lipa in New York City im September 2019

