Niall Horan (28) musste einen absoluten Albtraum erleben! Eigentlich könnte es im Leben des Sängers derzeit kaum besser laufen – besonders in Sachen Liebe schwebt der Musiker mit seiner Partnerin Amelia auf Wolke sieben. Vor rund einer Woche war das One Direction-Mitglied dann zu Gast in einer Late-Night-Show. Auf dem Flug dorthin erging es dem Hottie aber alles andere als gut: Niall fühlte sich plötzlich total krank an Bord!

Via Twitter erzählte der Beau seiner Community von seinem Erlebnis und bedankte sich in erster Linie beim Personal der Fluggesellschaft, das sich so liebevoll um ihn gesorgt habe: "Ich war sehr krank und sie haben sich so gut um mich gekümmert!". Was genau Nialls Problem während des Fluges war, behielt der 28-Jährige allerdings für sich. Inzwischen scheint es ihm aber schon wieder viel besser zu gehen.

Die Flugbegleiter hat Nialls Dank offenbar erreicht. Nur wenig später bekam der gebürtige Ire nämlich eine Antwort auf seinen Tweet vonseiten des Unternehmens: "Danke für Ihr liebes Feedback über die Betreuung, die Sie von unserer Crew auf Ihrem Flug erhalten haben."

Getty Images Niall Horan bei einer Fashionshow von Armani in Mailand, September 2021

Getty Images Sänger Niall Noran

Getty Images Der Sänger Niall Horan im Dezember 2019

