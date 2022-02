Vor ihr liegen ein paar ziemlich harte Wochen! Cheyenne Ochsenknecht (21) nimmt in diesem Jahr an Let's Dance teil. Für die Tochter von Natascha Ochsenknecht (57) bedeutet das viel Training und wenig Schlaf. Doch wie handhabt sie diese Herausforderung mit ihrer kleinen Tochter Mavie und ihrem Hof in Österreich? Im Promiflash-Interview verrät Cheyenne, dass ihr Verlobter Nino sie mit Kind, Haushalt und Hof tatkräftig unterstützt!

Gegenüber Promiflash erzählt die 21-Jährige, dass sie die ersten zwei Wochen nach Start der Sendung erst einmal mit Kind und Kegel in Köln sein wird. "Nino hat sich ein bisschen freigenommen, wir haben Unterstützung auf dem Hof von guten Freunden, die sich um die Tiere kümmern, damit Nino mit Mavie dabei sein kann", plaudert das Model aus. Danach fahren Vater und Tochter wohl wieder nach Österreich – doch Cheyenne wird den beiden wohl schnell folgen.

Denn die Beauty und ihr Coach Evgeny Vinokurov (31) könnten theoretisch auch in Österreich trainieren. "Da ist 'Let’s Dance' sehr flexibel. Egal wo man ist, man kann da trainieren. Deswegen funktioniert das super", betont Cheyenne im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Wir haben aber auch jemanden gefunden, der auch mal auf Mavie in Köln aufpasst. Dann kann Nino auch mal zur Liveshow kommen. Das werden wir ganz gut handeln können."

Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Verlobten Nino und ihrer Tochter Mavie

Cheyenne Ochsenknecht

Cheyenne Ochsenknecht und Evgeny Vinokurov bei der "Let's Dance"-Kennenlernshow 2022

