Macht die Let's Dance-Show ihre Profitänzer reich? Am 18. Februar startete auf RTL die 15. Staffel der beliebten Tanzsendung. Eine tragende Rolle in der Show spielen die Profitänzer um Kathrin Menzinger (33), Massimo Sinató (41), Ekaterina Leonova (34) und Co. Sie bringen den mehr oder weniger talentierten Promis die anspruchsvollen Tanzschritte bei. Jetzt wurde bekannt, welche Gagen sie für ihre harte Arbeit bekommen sollen.

Drei Monate lang trainieren die Profitänzer nicht nur mit den Stars, sondern erstellen auch Choreografien, geben Interviews und tun alles, damit die Zuschauer jeden Freitag bestens unterhalten werden. Laut Bild-Informationen werden die Tänzer jedoch nicht gleichmäßig dafür entlohnt. Die Spitzenverdiener sollen angeblich 20.000 bis 40.000 Euro pro Staffel bekommen.

Zu den Großverdienern bei "Let's Dance" sollen zum Beispiel Massimo Sinató und Christian Polanc (43) zählen. Einige Tänzer sind über die Jahre in der Show selbst schon zu Stars geworden. Künstler-Manager André Benders erklärte der Bild, dass "die Zugehörigkeit zur Show, gewonnene Tanzpreise, Bekanntheit und TV-Erfahrung" Faktoren seien, die über die Gage entscheiden würden. Ganz neue Gesichter stünden daher auf der Gehaltsstufe ganz unten. "Um die Jobs bei 'Let's Dance' reißen sich viele Profitänzer. Dadurch können die Gehälter für Newcomer gedrückt werden", meinte Benders.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Massimo Sinató, Juli 2017

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Kandidaten mit den Profitänzern, 2022

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Christian Polanc, "Let's Dance"-Profi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de