Welche Bachelor-Kandidatin sehen die Zuschauer vorne? In diesem Jahr ist Dominik Stuckmann (30) der Junggeselle, dessen Herz zahlreiche Single-Damen erobern wollen – im Kampf um den attraktiven Rosenkavalier kam es sogar schon zu ersten Zickereien. Jana-Maria Herz (30) und Nele Wüstenberg (28) ergatterten bereits einen Kuss – aber auch zwischen dem Blondschopf und Anna Rossow (33) knistert es gewaltig. Welche Dame wird am Ende Dominiks Herz gewinnen?

Der Bachelor bandelte bereits mit mehreren Girls an – jedoch spürten die Zuschauer ganz besonders romantische Vibes zwischen dem Beau und den Teilnehmerinnen Jana-Maria, Anna und Nele. "Am Ende kann es in meinen Augen nur eine Frau werden und das ist einfach Anna", schwärmte ein User auf Instagram. Aber auch zahlreiche Kommentare in Richtung "Team Nele" oder "Finde Jana-Maria und Dominik passen so gut zusammen" tummelten sich unter dem Beitrag.

Eine der Favoritinnen kassierte aber auch eine Menge Gegenwind: Jana-Maria. Die Brünette hatte lautstark ihren Unmut kundgetan, weil Dominik auch den anderen Frauen Aufmerksamkeit schenkt und sie kennenlernt. Das kam bei den Zuschauern nicht so gut an: "Bitte nicht Jana-Maria, sie ist echt nervig." Wer ist eure Favoritin? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Bachelor Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz

Anzeige

Der Bachelor, RTL Nele Wüstenberg und Dominik Stuckmann bei einem Bachelor-Einzeldate

Anzeige

Der Bachelor, RTL Anna Rossow und Dominik Stuckmann bei einem Bachelor-Einzeldate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de