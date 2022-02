Shaun White (35) hat nach über 20 Jahren seine Snowboard-Karriere an den Nagel gehängt. Nachdem er sich bei den vergangenen Olympischen Winterspielen immer die Goldmedaille schnappen konnte, musste sich der Profi-Snowboarder in diesem Jahr in Peking mit einem undankbaren vierten Platz aus dem Profibereich verabschieden. Doch nach den bitteren Tränen über die Platzierung kann er sich jetzt zum Glück ein bisschen ablenken: In einem Interview verriet Shaun, dass er eine Bucket-List für seinen Ruhestand hat!

Der 35-Jährige war kürzlich bei Jimmy Kimmel Live zu Gast und plauderte dabei ein wenig aus dem Nähkästchen. So erzählte der ehemalige Profisportler, dass ihn seine Freundin Nina Dobrev (33) dazu gezwungen habe, eine Liste zu machen, mit all den Dingen, die er gerne machen würde, aber bisher aufgrund seines Trainings immer aufgeschoben hatte. Gesagt, getan: Gleich nach seiner Rückkehr aus Peking ist er weiter nach Los Angeles geflogen: "Ich war noch nie bei einem Super Bowl, also bin ich gelandet, habe alle begrüßt und dann gesagt: 'Ich muss los' und bin direkt zum Super Bowl gegangen."

Eigentlich hätte Shaun noch gerne einige Jahre weiter im Profisport-Bereich mitgemischt: "Aber während dieses Prozesses wurde mir klar, dass ich keine weiteren vier Jahre durchhalten kann, weder mental noch körperlich." Nach seinem Rücktritt hat er aber endlich mehr Zeit für seine Freundin und seine Bucket-List.

