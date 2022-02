Er gönnt sich eine Verschnaufpause! Tom Holland (25) ist derzeit auf großer Promo-Tour für seinen neuen Film, die Videospielverfilmung "Uncharted". Danach soll es gleich weiter zu Dreharbeiten für eine neue Kinoproduktion gehen. Und dann? Dann ist erst mal Pause, wenn es nach Tom geht. In einem Interview verrät der Schauspieler, dass er sich nach den kräftezehrenden Jahren im Showgeschäft ein bisschen Ruhe gönnen möchte!

Im Interview mit Bild erklärte Tom, dass er nach knapp 15 Produktionen in nicht einmal sieben Jahren ein Schauspiel-Sabbatical einlege: "Ich werde eine wirklich schöne lange Pause machen. Das wird großartig. Ich werde nach Hause zurückkehren und dort den Sommer und Weihnachten genießen und 2023 vielleicht etwas Neues starten." Er habe zwar noch einen Dreh in New York, aber wenn dieser abgeschlossen ist, werde er nichts Neues mehr annehmen, sondern sich entspannen und erholen. Vor allem die Verfilmung von "Uncharted" habe den 25-Jährigen viel Kraft gekostet: "Die Actionszenen waren sehr herausfordernd. Wir haben Tag und Nacht an sechs Tagen die Woche an ihnen gearbeitet“. Da ist eine Pause aber wohlverdient.

Auch seine Freundin Zendaya (25) wird sich wahrscheinlich freuen, wenn ihr Liebster ein bisschen mehr Zeit hat. In einem früheren Interview sprach Tom sogar bereits davon, dass er gerne eine Familie gründen würde: "Ich möchte eine Pause einlegen und eine Familie gründen und generell herausfinden, was ich außerhalb der Schauspielerei machen möchte."

Anzeige

Getty Images Tom Holland in Madrid, 2022

Anzeige

MEGA Tom Holland und Zendaya im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Tom Holland und Zendaya im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de