Wie süß ist das denn? Orlando Bloom (45) und Katy Perry (37) sind seit 2020 stolze Eltern der kleinen Daisy Dove Bloom (1) geworden. Seitdem hält die Einjährige die beiden Stars mächtig auf Trab – da wird es manchmal schwierig, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen. Das Paar scheint es dennoch ganz gut hinzubekommen, wie neue Fotos beweisen: Orlando und Daisy unterstützen Katy gemeinsam bei ihrer Arbeit!

Derzeit befindet sich die kleine Familie auf Hawaii, wo die "Roar"-Interpretin für die Dreharbeiten der neuen Staffel von American Idol vor der Kamera steht! Auf aktuellen Paparazzibildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man Orlando und Töchterchen Daisy hinter den Kulissen der Show. Der Herr der Ringe-Darsteller zeigte sich dabei lässig und entspannt. Die einjährige Daisy hatte es sich derweil in einer Babytrage an Papas Brust gemütlich gemacht! Über diesen Support hat sich Mama Katy bestimmt gefreut.

Nicht nur in beruflicher Hinsicht zeigt sich, dass Katy und Orlando ein eingespieltes Team sind. Auch privat scheint es bei den beiden Turteltauben bestens zu funktionieren – von Langeweile und Alltag ist nichts zu erkennen: "Man kann diesem Mann keine Zügel anlegen! Er ist ein wilder Hengst und so mag ich es," plauderte die Sängerin beispielsweise in einem Interview über ihr Sexleben aus.

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom an Katys Geburtstag

ActionPress Katy Perry und Orlando Bloom im Juli 2021 in Italien

