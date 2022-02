Patrick Mahomes (26) ist überglücklich! Im letzten Jahr ist der US-amerikanische Footballer zum ersten Mal Vater geworden: Gemeinsam mit seiner Partnerin Brittany Matthews durfte er sich über die Geburt eine kleine Tochter freuen. Seitdem teilt er im Netz regelmäßig Einblicke in sein Familienleben – wie auch jetzt: Die kleine Sterling Skye hat ihren ersten Geburtstag gefeiert. Patrick gratulierte ihr dazu mit einem süßen Post.

Auf Instagram veröffentlichte der 26-Jährige eine Reihe von Bildern, auf denen er und seine Tochter zu sehen sind. "Mein Herz wird heute ein Jahr alt. Papi liebt dich", schwärmte er in der Bildunterschrift. Aber nicht nur Patrick, sondern auch seine Fans sind von dem Mädchen offenbar ziemlich begeistert. In der Kommentarspalte tummeln sich Äußerungen wie "Sie ist so eine Süße" oder "Sie ist die perfekte Mischung aus dir und Brittany".

Doch auch Patricks Frau widmete ihrer Tochter süße Worte. "Dein Vater und ich lieben dich jeden Tag mehr. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wo dich das Leben hinträgt", schrieb die 26-Jährige zu einem Video mit mehreren Fotos der Kleinen.

Instagram / patrickmahomes Sterling Skye Mahomes, Tochter von Patrick Mahomes

Instagram / patrickmahomes Patrick Mahomes und Brittany Matthews mit ihrer Tochter an Ostern 2021

Instagram / brittanylynne Patrick Mahomes mit seiner Liebsten Brittany Matthews im Juni 2021

