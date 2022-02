Das fand sie wohl gar nicht witzig! Davina Geiss (18) bereiste mit ihrer Familie in der heutigen Folge von Die Geissens die Dominikanische Republik. In dem Urlaubsparadies bezog sie gemeinsam mit Papa Robert (58), Mama Carmen (56) und Schwester Shania (17) eine traumhafte Villa mit Panoramablick über das Meer. Doch auf der Terrasse verletzte sich Davina plötzlich am Kopf – ein Schreckmoment, den ihre Eltern nicht so richtig ernst nehmen konnten!

In einem unachtsamen Moment lief Davina nämlich frontal gegen eine übergroße Stehlampe, die mittig auf der Terrasse stand. Während ihre Eltern die Situation belächelten, brach die 18-Jährige in Tränen aus. Doch das konnte Robert noch immer nicht ernst nehmen. "Das ist das einzige Stück, das hier im Weg steht, und da ist sie gegengelaufen. Das wird schon, Wunden verheilen...", lachte er. Davina fühlte sich daraufhin offenbar im Stich gelassen. "Das tut brutal weh", rief sie laut.

Doch der Schmerz war schnell vergessen – im Gegensatz zu einem Vorfall, der in der vergangenen Woche ausgestrahlt wurde: Denn da zog sich Davina eine Lebensmittelvergiftung zu und kam ins Krankenhaus. "Es war dramatisch, ich hatte wirklich Angst um sie", machte sich Mama Carmen damals Sorgen.

Die Geissens in der Dominikanischen Republik

Davina Geiss

Davina Geiss

