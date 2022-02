Kanye West (44) kann es nicht lassen. Damit, dass seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) wieder glücklich vergeben ist, scheint der Rapper noch immer nicht klarzukommen. In den vergangenen Wochen stänkerte der Musiker immer wieder gegen die Mutter seiner vier Kinder und ihren neuen Partner Pete Davidson (28). Nun schoss Kanye erneut gegen den Comedian und beschimpfte Pete auf Social Media als einen "Idioten".

"Schaut euch diesen Idioten an", schrieb der 44-Jährige auf Instagram zu einem Bildausschnitt, auf dem eine männliche Person zu erkennen ist, die eine bunte Trainingshose und ein Shirt mit farbenfrohem Print trägt. Bei dem Mann scheint es sich um Kims neue Liebe Pete zu handeln. "Ich frage mich, ob Instagram meine Seite schließen wird, weil ich Hillary Clintons Ex-Freund disse", scherzte Kanye weiter. In einem weiteren Posting richtete er seine Worte direkt an den 28-Jährigen und untersagte ihm den Umgang mit seinen Kindern.

Vor wenigen Wochen sorgte der Rapper für Aufsehen, da er laut dem YouTuber DJ Akademiks das Gerücht in die Welt setzte, dass der Komiker an Aids erkrankt sei. "Kanye erzählt es jedem in Hörweite. Er versucht, das Gerücht zu streuen, dass Pete Aids hat", offenbarte die Netz-Bekanntheit in einem ihrer YouTube-Videos.

Kanye West beim Sunday Service, Miami 2020

Pete Davidson, Comedian

Kanye West, Rapper

