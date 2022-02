Andrew Garfield (38) macht große Versprechungen. Bei der bevorstehenden 94. Verleihung der Oscars ist in diesem Jahr auch der in Los Angeles geborene Schauspieler nominiert. So könnte er in der Nacht auf den 28. März für seine Darstellung des Jonathan Larson in der Netflix-Produktion "Tick, Tick... Boom!" als bester Hauptdarsteller mit einem begehrten Goldjungen geehrt werden. Nun verriet Andrew, dass er an Strictly Come Dancing teilnehmen würde, sollte er wirklich einen Oscar gewinnen.

Vergangene Woche war der ehemalige Spider-Man-Darsteller bei Graham Nortons Talkshow zu Gast. Auch der "Strictly Come Dancing"-Profi Johannes Radebe, der als Teil des ersten rein männlichen Paares bei der britischen Tanzshow Geschichte schrieb, war eingeladen. Er wollte von Andrew wissen, ob er schon mal für die Sendung angefragt worden sei. "Es ist schwer, das zuzugeben, aber ich würde sehr gerne bei Strictly mitmachen", begann der 38-Jährige zu erzählen.

Das Format stünde seit einiger Zeit sogar auf seiner Wunschliste, da er es absolut lieben würde, dort teilzunehmen. "Wenn ich den Oscar gewinne, dann komme ich und mache es. Wie wär's damit?", schlug der Ex-Freund von Emma Stone (33) anschließend vor. Für den Blondschopf wäre es die erste Auszeichnung mit dem wohl bekanntesten Filmpreis.

Andrew Garfield in "Tick, Tick…Boom!"

Vanessa Hudgens und Andrew Garfield in "Tick, Tick…Boom!"

Andrew Garfield bei der 89. Verleihung der Oscars im Februar 2017

