Dagi Bee (27) könnte augenscheinlich nicht glücklicher sein. Im vergangenen Dezember wurden die YouTuberin und ihr Mann Eugen (27) zum ersten Mal Eltern. Seitdem erfüllt ihr Sohn Nelio die beiden mit ganz viel Liebe und Glück. Das zeigt die blonde Schönheit auch immer wieder im Netz. Jetzt verriet Dagi, dass sie sich das Leben mit einem Baby wesentlich anstrengender vorgestellt habe.

Anfang der Woche veranstaltete der Webstar eine kleine Fragerunde mit seinen Followern. Neben einigen Beauty-Themen interessierten sich die Abonnenten besonders für den veränderten Alltag der Mutter. So wollte ein User beispielsweise wissen, ob Dagi sich das Leben mit ihrem Sohn so vorgestellt habe. "Ich dachte, es wird viel anstrengender", gestand die 27-Jährige. Sie habe viel Negatives gehört, wie beispielsweise, dass sie kein eigenes Leben mehr haben würde. "Ich muss ehrlich sein, ich bin einfach superentspannt [...] Es macht einfach so Spaß ihn wachsen zu sehen und zu sehen, wie er jeden Tag Neues dazu lernt", versicherte sie.

Dennoch hätte Nelio natürlich auch seine Momente, in denen er unzufrieden sei. "Aber kein Baby schreit ohne Grund. Mittlerweile weiß ich auch immer, wenn er weint, warum er weint", berichtete die in Düsseldorf geborene Beauty. In solchen Fällen könne sie ihren Nachwuchs aber immer problemlos besänftigen. "Man darf sich auch einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das Baby merkt nämlich auch, wenn du gestresst bist", versicherte Dagi anschließend.

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Sohn Nelio im Februar 2022

dagibee / Instagram-Story YouTube-Star Dagi Bee mit Söhnchen Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Baby Nelio

