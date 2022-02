Bei Germany's next Topmodel wird es nicht langweilig – so viel ist sicher. Jede Woche gibt es neben den nervenaufreibenden Catwalk-Sessions auch spannende Fotoshootings zu sehen. Dabei müssen Heidi Klums (48) Kandidatinnen nicht selten über ihre Grenzen hinausgehen. In der kommenden Folge wird es mal wieder aufregend: Die Models werden mittels einer Zugvorrichtung urplötzlich viele Meter in die Luft katapultiert und müssen dabei natürlich den perfekten Gesichtsausdruck draufhaben. Für Teilnehmerin Lieselotte gibt es dabei allerdings eine Sonderregelung.

Bei der GNTM-Pressekonferenz, bei der auch Promiflash dabei war, verriet Executive Producerin Lizi Sofeso schon vorab, dass für die älteren Models in dieser Staffel zwar dieselben Regeln gelten wie für alle anderen Kandidatinnen, trotzdem räumt die Produktion der 66-jährigen Lieselotte wohl in Episode vier eine Sonderregelung ein: "Gerade bei Lieselotte, die aufgrund eines Unfalls körperlich eingeschränkter ist und auch das Gehen wieder lernen musste, gab es durchaus ein Shooting, bei dem wir darauf Rücksicht nehmen mussten."

"Da haben wir die Models in die Höhe gezogen, mussten diesen Zug bei Lieselotte aber verlangsamen, damit wir ihre Wirbelsäule nicht schädigen", erklärte Lizi Sofeso weiter. Diese Sonderregelung habe aber nichts mit dem Alter der Teilnehmerin zu tun, sondern mit deren körperlichen Gegebenheiten.

Heidi Klum bei GNTM-Dreharbeiten in Athen

Martina, Lieselotte und Barbara, GNTM-Kandidatinnen 2022

Heidi Klum, Model

