Planen Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) etwa um? Das royale Paar hat mit George (8), Charlotte (6) und Louis (3) drei gemeinsame Kinder. Bisher gehen die auf unterschiedliche Schulen, die sich der Enkel von Queen Elizabeth II. (95) und seine Frau einiges kosten lassen. Doch anscheinend schauen sich die stolzen Dreifacheltern gerade nach Alternativen um: Und für eine neue Schule der Kids gäbe es gleich mehrere Gründe.

Wie die britische Zeitung The Times jetzt berichtete, überlegen William und Kate nämlich in den Ort Windsor bei London überzusiedeln. Dort sollen sie schon seit über einem Jahr nach einer geeigneten Schule suchen. Angeblich soll es den beiden am Herzen liegen, dass alle drei Kinder ihre Ausbildung am selben Ort erhalten. Und noch einen Vorteil hätte der Umzug: Die Familie wäre wesentlich näher an Kates Eltern Carol und Michael Middleton (72).

Beobachter deuten die möglichen Umzugspläne auch als ein Zeichen dafür, dass William seine Verpflichtungen als potenzieller Thronfolger nun ernster nehmen könnte. Denn in Windsor wäre die Familie nicht nur näher an seinen Schwiegereltern, sondern auch an seiner Großmutter.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz George in London, 2019

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im Januar 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2021 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de