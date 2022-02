Er ist also noch immer nicht richtig über sie hinweg. Robin Riebling und Lena Schiwiora (25) sind aktuell Teil des neuen Formats Prominent getrennt, einer Reality-Sendung, bei der ehemalige Liebespaare gemeinsam Herausforderungen meistern müssen, um am Ende Geld zu gewinnen. Für die beiden ehemaligen Temptation Island-Teilnehmer wahrlich keine leichte Aufgabe. Besonders Robin fällt die erneute Nähe zu seiner Verflossenen sichtlich schwer.

Sieben Jahre lang waren die beiden ein Paar. Robin beschrieb die Beziehung als seine erste große Liebe. Sogar um Lenas Hand hielt er an – doch halten wollte das einstige Liebesglück dann nicht. "Der Moment war der dunkelste Tag in meinem Leben", beschrieb er in der Sendung den Augenblick, in dem seine große Liebe Schluss machte und fing danach an, bitterlich zu weinen.

"Ich habe sie auf jeden Fall noch geliebt", betonte der Inhaber einer Marketing-Agentur unter Tränen. Und auch jetzt scheint Robin die Erinnerung an die Beziehung mit Lena noch nicht gehenlassen zu können: "Dass ich zu 100 Prozent über sie hinweg bin, das ist nicht der Fall."

