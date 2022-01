Diese Ex-Paare stürzen sich in das Abenteuer Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen! Am 22. Februar startet das neue Reality-Format, in dem die Promis mit ihren vergangenen Liebschaften unter einem Dach leben und als Teams gegeneinander antreten müssen. Schon vor einigen Tagen wurden Jenny Elvers (49) und Ex-Big Brother-Kandidat Alex Jolig (59) als erste Kandidaten verkündet. Nun legte RTL auch noch die restlichen sieben Duos nach. Im Video erfahrt ihr, wer demnächst wieder an der Seite seines Ex-Partners kämpfen wird!

