Jimi Blue Ochsenknechts (30) Finanzen riefen sogar die Polizei auf den Plan! Dass sich der Schauspieler im Jahr 2020 in einer finanziellen Notlage befunden hatte, gab er bereits offen zu. Der einstige "Die wilden Kerle"-Star hatte auf zu großem Fuß gelebt und geriet geldtechnisch in eine Schräglage. Davon ist nun auch in der Reality-Serie Diese Ochsenknechts einiges zu sehen: Die Polizei fahndete nach Jimi – wegen des Verdachts auf Steuerflucht!

In der ersten Folge der Sky-Serie "Diese Ochsenknechts" stand an Natascha Ochsenknechts (57) Geburtstag unerwarteter Besuch vor der Tür: Die Steuerfahndung suchte nach Jimi. Schon im Vorfeld hatte der 30-Jährige Schriftsätze ignoriert und damit Fristen versäumt. Weil er dann auch noch nicht anzutreffen war und sich zudem bei seiner Schwester Cheyenne (21) in Österreich aufhielt, bestand der Verdacht auf Steuerflucht. "Ich dachte: Komm, vielleicht habe ich ja Glück und verdiene jetzt genug. Dann kann ich das schon selber klären", räumte der Moderator im Interview ein. Doch die Grazer Steuerbeamten kamen ihm offenbar zuvor.

Die offenen Schulden sollten sofort eingetrieben werden. In dem Format selbst durfte sich Jimi allerdings kaum zu dem gerichtlichen Verfahren äußern. Dafür berichtete der Promi-Spross aber, wie locker das Geld bereits in seiner Jugend saß: "Mit 18 hatte ich schon, ich glaube zehn verschiedene Autos – ohne Führerschein." Außerdem habe er sich als erste Wohnung direkt eine zweistöckige Wohnung in München gegönnt.

"Diese Ochsenknechts" – sechs Episoden ab 21. Februar um 20.15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf.

Anzeige

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher "Diese Ochsenknechts"

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im September 2020

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de