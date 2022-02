Sie hat sich mal an einer neuen Frisur versucht! Jessica Biel (39) ist seit Jahren eine erfolgreiche Schauspielerin und ein gern gesehener Gast auf den roten Teppichen dieser Welt. Vor allem mit ihren eleganten Roben und stilvollen Kleidern verzaubert die Ehefrau von Justin Timberlake (41) stets die Fotografen und ihre Fans. Doch nun überrascht die Leinwandschönheit mit einem ganz anderen Look: Jessica zeigt im Netz eine wahre Lockenpracht!

Auf ihrer Instagram-Seite präsentiert die 39-Jährige ihrer Community jetzt stolz ihre Mähne. Ganz offensichtlich hat die Mutter von zwei Söhnen mit dünnen geflochtenen Zöpfen geschlafen, die ihr am nächsten Morgen solch eine Frise zauberten. "Deshalb ist ihr Haar so voluminös... Es steckt voller Geheimnisse", schreibt sie zu ihrem Beitrag. Ihre Follower feiern Jessica jedenfalls für den Look. "Comeback der 80er" oder: "Das ist die Perfektion der 80er-Jahre", kommentieren unter anderem zwei Insta-User.

Doch nicht immer war es der Schauspielerin gestattet, solche Frisuren auszuprobieren. Zu ihrer Zeit als Darstellerin bei Eine himmlische Familie durfte Jessica nicht einmal zum Friseur. "Ich habe meine Haare schneiden lassen und bekam eine Menge Ärger dafür. Ich musste mich bei allen dafür entschuldigen", erzählte sie im Interview mit E! News.

Jessica Biel und Justin Timberlake im September 2018 in Hollywood

Jessica Biel, Schauspielerin

Jessica Biel im Oktober 2019

