Christina Rusch (23) enthüllt die wahren Unruhestifter in der Bachelor-Villa. In den vergangenen Wochen hatte vor allem Christina Aurora für viel Ärger gesorgt. Erst bezichtigte sie Lara Honner (23), sie mit einem Messer bedroht zu haben, dann eskalierte auch noch ein Beef mit ein paar anderen Girls. Allerdings scheint sie nicht die größte Zicke in der Mädelstruppe zu sein. Ihre ausgeschiedene Namensvetterin stellte jetzt gegenüber Promiflash klar: Zwei Frauen hätten sich besonders ins Zeug gelegt, Stress zu provozieren.

"Zu Christina Aurora kann ich nichts Negatives sagen. Es waren meiner Meinung nach eher Franzi und Emily, die für Unruhen sorgten. Es kam mir so vor, als würden die beiden bewusst Streit zwischen uns Mädels provozieren", erzählte die Fitnesstrainerin aus der Nähe von Kaiserslautern im Gespräch mit Promiflash. Sie habe den Eindruck gehabt, dass bewusst ein Keil zwischen sie und ihre Konkurrentinnen getrieben worden war. Emily entpuppte sich laut Christina in vielen Situationen als Drahtzieher. "Durch sie sind häufig unnötige Streitigkeiten untereinander provoziert worden", schilderte sie. Die Österreicherin und die Hessin hätten das harmonische Zusammenleben bewusst gestört.

Dass sie selbst einige Seitenhiebe einstecken musste, habe Christina jedoch nicht wirklich gestört. "Ich bin ein lebensfroher und selbstbewusster Mensch. Deswegen hat mich der Zickenkrieg nicht sonderlich traurig gemacht", betonte die Hobby-Poledancerin. Sie habe versucht, sich mehr auf sich selbst zu konzentrieren und die Zeit in der Villa zu genießen. "Während Emily sich auf mich konzentriert hat", fügte die 23-Jährige hinzu.

