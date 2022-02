Warum wurde aus Jessica Hamacher und Nelson Mendes kein Paar? Das Duo lernte sich bei First Dates Hotel kennen und schien geradewegs in eine gemeinsame Zukunft zu starten – doch falsch gedacht: Nach der Show verrieten die Kölner, dass sie die Urlaubsromanze nicht fortführen konnten. Aber woran ist eine mögliche feste Beziehung am Ende gescheitert? Im Gespräch mit Promiflash erzählten Jessi und Nelson: Job und Alltag hätten ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

"Ein Date im 'First Dates Hotel' kann man natürlich nicht mit dem Alltag vergleichen. Sommer, Sonne und Frühlingsgefühle haben unser Kennenlernen sehr einfach gemacht", resümierte die Brünette gegenüber Promiflash und stellte klar, dass es zu Hause vor allem an Zeit gefehlt habe. "Wir mussten beide wieder unserem Job nachgehen. Da Nelson häufig nachts arbeitet und tagsüber seine Kinder betreut, war da wenig Platz, unseren Urlaubsflirt weiterzuführen", schilderte sie. Auch Nelson musste zugeben, dass vor allem er viel um die Ohren hatte. "Es war nicht leicht, alles unter einen Hut zu kriegen, und somit haben wir uns entschieden, lieber Freunde zu bleiben", betonte er.

Auch wenn Jessica zunächst enttäuscht war und sich mehr Einsatz von dem Parodie-Fan gewünscht hätte, ist sie heute froh, nicht an dem Flirt festgehalten zu haben. Der Grund: Die beiden führen alles in allem einfach zu unterschiedliche Leben. Dass sie noch heute regelmäßig Kontakt haben, freue sie total. "Zwischen Nelson und mir fühlt es sich auch immer noch vertraut an und ich bin froh, ihn als Freund zu haben", schwärmte sie. Auch Nelson hielt fest: "Es war eine unfassbar schöne Zeit, die wir in Kroatien hatten. Ich bin dankbar, sie kennengelernt zu haben – auch wenn es mit uns letztendlich doch nicht gepasst hat."

Instagram / jessy_koeln Jessica und Nelson, Kandidaten bei "First Dates Hotel"

Instagram / nelson_mendes Nelson Mendes, "First Dates Hotel"-Kandidat 2022

Instagram / jessy_koeln "First Dates Hotel"-Star Jessica Hamacher

