Sie präsentiert sich mal wieder ganz natürlich. Herzogin Kate (40) befindet sich im Rahmen ihrer Stiftung, die sich mit frühkindlicher Entwicklung beschäftigt, aktuell auf einem zweitägigen Aufenthalt in Dänemark. Während sie sich am ersten Tag ihres Besuchs mit der Förderung von Babys beschäftigte und dabei in einem roten Blazer alle Blicke auf sich zog, widmete sie sich am nächsten Tag den Kleinkindern. Mit ihnen spielte Kate im Wald und amüsierte sich am Lagerfeuer.

Auf Instagram teilte der offizielle Account der britischen Royal Bilder vom Ausflug der Herzogin. "Dieser Waldkindergarten nutzt die Natur, um das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken", erklärte das Königshaus den Grund für Kates Besuch darunter. Auf den Bildern sieht man sie im legeren Outdoor-Look aus dunklen Jeans, Stiefeln und grünem Parka ausgelassen mit den Kindern im Wald toben. Um das Naturerlebnis perfekt zu machen, gab es dann noch ein Lagerfeuer, an dem die dreifache Mama von zahlreichen Kindern umringt war. Das Brennholz dafür hatte die Herzogin davor sogar selbst geschlagen!

Bei ihrem nächsten Termin des Tages zeigte Kate dann auch direkt, wie wandlungsfähig sie ist. Sie tauschte ihr sportliches Outfit in Windeseile gegen einen eleganten grauen Mantel und Pumps. So besuchte sie zusammen mit Prinzessin Mary (50) die dänische Königin Margrethe (81) im Palast, um eine ganz bestimmte Gemeinsamkeit der beiden Königshäuser zu feiern. Während die Queen (95) dieses Jahr nämlich ihr 70. Thronjubiläum begeht, gibt es auch in Dänemark einen ein besonderes Jubiläum: 2022 reagiert Margrethe das Land schon seit 50 Jahren.

Instagram / dukeandduchessofcambridge Herzogin Kate beim Besuch eines dänischen Waldkindergartens

Getty Images Herzogin Kate im Februar 2022 in Dänemark

Getty Images Prinzessin Mary, Herzogin Kate und Königin Margrethe im Februar 2022

