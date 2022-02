Queen Elizabeth II. (95) erreicht einen echten Meilenstein! Die Londonerin musste bereits als junge Frau eine große Verantwortung übernehmen. Am 6. Februar 1952 verstarb ihr Vater König George VI. (✝56) nach langem Kampf gegen den Krebs. Als erstgeborene Tochter des Herrschers musste die damals 26-Jährige den Job übernehmen – und bestieg noch am selben Tag den Thron. Das bahnbrechende Ereignis ist inzwischen stolze 70 Jahre her – und die Queen hat allen Grund zu feiern!

Auf der offiziellen Webseite der Royal Family veröffentlichte die 95-Jährige bereits am Vorabend ihres großen Jubiläums ein langes Statement. Darin erklärte die Queen: "Während ich voller Hoffnung auf das Jahr meines Platin-Jubiläums blicke, werde ich daran erinnert, wie dankbar ich bin. Diese letzten sieben Jahrzehnte haben außergewöhnliche soziale, technologische und kulturelle Fortschritte gebracht, von denen wir alle profitiert haben!" Die vierfache Mutter erinnerte jedoch auch an ihren verstorbenen Ehemann Prinz Philip (✝99) – und wie sehr dieser ihr geholfen habe: "Ich war gesegnet, dass ich in Prinz Philip einen Partner hatte, der bereit war, die Rolle des Gemahls zu übernehmen und selbstlos die damit verbundenen Opfer zu bringen!"

Kurz vor dem großen Tag durfte die Königin bereits eine kleine Feier genießen. In Sandringham empfing sie Vertreter lokaler Wohltätigkeitsorganisationen – und bekam sogar eine Torte überreicht. Aktuelle Bilder zeigen, wie viel Spaß die Seniorin beim Anschneiden des üppigen Kuchens hatte.

