Die Liebe zwischen Mike Hessel und Jessica Hnatyk war anscheinend nicht von allzu langer Dauer! Bei Are You The One? konnten die beiden Singles nicht mit-, aber auch nicht ohneeinander. Immer wieder wechselte die Beauty zwischen ihrem allerersten Favoriten Mike und dessen Konkurrent Leon, der übrigens auch ihr Perfect Match war. Nach der Sendung entschied sich die Schönheit dann aber offenbar für Mike: Die beiden waren vier Monate lang ein Paar!

Das stellte sich nun jedenfalls beim großen Wiedersehen heraus. "Wir waren zusammen, vier Monate ungefähr", plauderte Jessi aus. Doch in dieser Zeit war wohl nicht alles nur eitel Sonnenschein. "Irgendwann hat man einfach gemerkt, es passt nicht", erklärte sie den Schritt zur Trennung. Es habe mehrfach Streitigkeiten aufgrund von Eifersucht gegeben. Laut Jessi habe Mike sie total eingeengt – sogar der Kontakt zu Leon sei ihr verboten worden.

Mike hingegen sieht die Sache ein klein wenig anders. Er habe Jessi sogar umsorgt, als diese sich nach ihrer Brust-OP kaum noch selbst habe pflegen können. Letztendlich seien die beiden aber auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen. "Es hat einfach nicht mehr gepasst", hieß es auf Nachfrage der Moderatorin Sophia Thomalla (32) auch von Mikes Seite. Er habe viel mehr Gefühle gezeigt und seiner Meinung nach weniger zurückbekommen – außerdem soll Jessi sich mit einem anderen Typen geschrieben haben.

Anzeige

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / mike.hssl Mike Hessel, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de