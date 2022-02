Wie kam der Prominent getrennt-Auftakt beim TV-Publikum an? Am Dienstagabend lief die erste Folge des neuen Reality-Formats, in dem einstige Liebespaare in Teams gegeneinander antreten, im Fernsehen. Gleich zu Beginn ging es in der Show ziemlich turbulent zu: Cecilia Asoro und ihr Ex Markus Kok lieferten sich eine heftige Auseinandersetzung. Robin Riebling trauert seiner Verflossenen Lena Schiwiora (25) dagegen immer noch hinterher und vergoss sogar ein paar Tränen. Viele Fans im Netz zeigten sich davon bestens unterhalten. Das spiegelt sich auch in den Zuschauerzahlen wider.

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, kam die Show auf eine Reichweite von 1,6 Millionen Menschen. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten 700.000 Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 11,4 Prozent entspricht. Damit war "Prominent getrennt" beim jungen Publikum zur Primetime die erfolgreichste Nicht-Nachrichtensendung.

Doch nicht alle Zuschauer konnte das Format überzeugen. "Ich war ja echt neugierig, aber diese Sendung... da bekommst du Kopfschmerzen von. Ich gucke etwas anderes", schrieb einer von ihnen unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram. "Ganz furchtbar", kommentierte ein weiterer.

