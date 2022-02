Am Freitag wird es für die Promis von Let's Dance ernst! In der vergangenen Woche wurden den 14 Stars rund um Amira Pocher (29), Timur Ülker (32) und Cheyenne Ochsenknecht (21) ihre Profitänzer zugeteilt. Morgen müssen sie also zum ersten Mal so richtig abliefern, denn von nun an liegt es in der Hand der Zuschauer, wer "Dancingstar 2022" wird. Und jetzt ist auch bekannt, was die Fans am Freitag zu sehen bekommen: Diese Tänze bringen die VIPs aufs Parkett!

So werden Cheyenne und Evgeny Vinokurov (31) einen Quickstep zu "Strip" von Lena Meyer-Landrut (30) tanzen. Während Timur Ülker und Malika Dzumaev einen Quickstep zu "Şımarık" von Tarkan zum Besten geben, tanzen Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34) einen Tango zu "Toxic" von Britney Spears (40). Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) und Andrzej Cibis (34) fegen mit einem Cha-Cha-Cha zu "Waiting For A Star To Fall" von Boy Meets Girl über das Parkett und Riccardo Basile (30) und Isabel Edvardsson (39) tanzen einen Wiener Walzer zu "Se Bastasse Una Canzone" von Eros Ramazzotti (58). Außerdem wollen die Politiker-Tochter Caroline Bosbach (32) und Valentin Lusin (35) mit einem Quickstep zu "Cheek To Cheek" von Tony Benett und Lady Gaga (35) überzeugen.

Mike Singer (22) und Christina Luft (32) werden eine Salsa zu "Felices Los 4" von Maluma (28) und Marc Anthony (53) aufs Tanzparkett bringen und René Casselly und Kathrin Menzinger (33) tanzen einen Langsamen Walzer zu "No Time To Die" von Billie Eilish (20). Die Moderatorin Amira Pocher und Massimo Sinató (41) wollen die Zuschauer mit einer Salsa zu "Sedúceme" von La INDIA überzeugen. Michelle (50) und Christian Polanc (43) hingegen werden einen Tango zu "Disturbia" von Rihanna (34) tanzen. Die Schauspielerin Janin Ullmann (40) und der Profi-Neuling Zsolt Sándor Cseke (34) wollen das Studio in Köln-Ossendorf mit einem Cha-Cha-Cha zu "Hung up" von Madonna (63) rocken, genauso wie Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34) die ihren Tanz zu "Giant" von Calvin Harris (38) und Rag'n'Bone Man performen wollen. Auch Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34) wollen angreifen und einen Quickstep zu "Millionär" von Die Prinzen zum Besten geben.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Cheyenne Ochsenknecht und Sarah Mangione in der "Let's Dance"-Kennenlernshow 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Amira Pocher bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / bielendorfer Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de