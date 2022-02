Ist die Familienplanung etwa doch noch nicht abgeschlossen? Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) gelten als das royale Traumpaar. Seit knapp zehn Jahren sind die beiden bereits verheiratet. Ihre drei Kinder – George (8), Charlotte (6) und Nesthäkchen Louis (3) – krönten das Glück des Paares. Doch immer wieder werden Gerüchte laut, dass die Eheleute gerne noch weiteren Nachwuchs hätten. Bei ihrem Besuch in Dänemark feuerte die Herzogin selbst diese Gerüchte nun erneut an!

Herzogin Kate ist derzeit im Namen ihrer Stiftung, dem Royal Foundation Centre for Early Childhood, in Kopenhagen. Bei ihrem Besuch in der dänischen Hauptstadt möchte die 40-Jährige vor allem auf die Bedeutung von frühkindlicher Erziehung aufmerksam machen. Während eines Treffens mit Eltern und deren kleinen Kindern im Kindermuseum in Frederiksberg scherzte die dreifache Mutter laut Hello, dass sie manchmal noch über ein weiteres Kind nachdenke. Ihr Mann sei deswegen oftmals besorgt, wenn sie mit Babys arbeitet: "William macht sich immer Sorgen, wenn ich Kleinkinder treffe. Ich komme nach Hause und sage: 'Lass uns noch eins haben.'"

Für ein weiteres Kind haben die beiden viel beschäftigten Royals aber möglicherweise erst mal keine Zeit: Kate übernahm nämlich erst vor Kurzem eine weitere Schirmherrschaft von ihrem Schwager Prinz Harry (37): Sie wurde Patronin der englischen Rugby Football Union und der Rugby Football League!

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Spieleparadies

Anzeige

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Anzeige

Instagram / dukeandduchessofcambridge Herzogin Kate im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de