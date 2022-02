Single oder vergeben? Diese Frage stellten sich kürzlich etliche Fans des Sängers The Weeknd (32), nachdem dieser knutschend mit einer Frau gesichtet wurde. In einem kurzen Videoclip hing der Liedermacher an den Lippen der DJane Simi Khadra, während er ausgelassen seinen Geburtstag feierte. Auch eine Liaison mit der Schauspielerin Angelina Jolie (46) wurde ihm schon nachgesagt. Bestätigt wurde diese jedoch nie. Nun klärt eine Quelle auf: The Weeknd ist nach wie vor Single!

Simi und der Musiker wurden bereits Anfang Februar bei einem gemeinsamen Abendessen in Los Angeles gesichtet. Wie der Informant gegenüber People berichtete, ist der 32-Jährige jedoch nicht mit der Beauty zusammen. "Er trifft sich mit jemandem, ist aber nicht in einer festen Beziehung", erklärte dieser. Bezüglich der vermeintlichen Liebelei mit Angelina hieß es, dass sich die beiden "schon seit einiger Zeit" kennen und aufgrund einer gemeinsamen Verbindung zu Äthiopien in Kontakt stünden.

Abel Makkonen Tesfaye, wie The Weeknd mit bürgerlichem Namen heißt, scheint also immerhin aktiv zu daten. Ob sich irgendwann mehr zwischen ihm und Simi entwickeln wird, bleibt abzuwarten. In musikalischer Hinsicht läuft es jedenfalls äußerst gut bei dem Kanadier. Der Musiker verdrängte kürzlich Justin Bieber (27) vom Thron des Künstlers mit den meisten monatlichen Klicks auf Spotify!

Getty Images Angelina Jolie bei der Premiere von "Eternals" in London

Instagram / simihaze DJane Simi Khadra im Februar 2022

Getty Images Justin Bieber bei der Met Gala, September 2021

