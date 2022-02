June Shannon (42) – besser bekannt als Mama June – und Geno Doak waren rund fünf Jahre lang ein Paar. Im vergangenen Sommer folgten dann aber traurige Neuigkeiten aus dem Privatleben der beiden US-Amerikaner: Die Mutter von Honey Boo Boo (16) hat nämlich im August 2021 die Trennung publik gemacht. Grund dafür soll unter anderem die Alkohol- und Drogensucht ihres Ex-Partners gewesen sein. Jetzt kommen weitere schlimme Nachrichten aus dem Leben des TV-Darstellers ans Licht: Geno hat vor einigen Monaten versucht, Suizid zu begehen.

Davon berichtete Geno jetzt höchstpersönlich gegenüber TMZ. "Im September hatte ich eine Überdosis und wurde rückfällig", schilderte der Ex-Freund von Mama June und erklärte: "Es war eine absichtliche Überdosis. Ich trank eine Menge Alkohol und nahm eine Reihe von Pillen. Es war ein Suizidversuch." Glücklicherweise sei zu diesem Zeitpunkt eine Freundin in der Wohnung gewesen, die sofort einen Notarzt alarmiert habe. Die Sanitäter hätten ihm daraufhin das Leben gerettet.

Und auch seine Ex June habe ihm durch diese schweren Zeiten geholfen. "Als ich aus der Klinik entlassen wurde, kam June zu mir nach Hause, um einige Dinge abzuholen, die sie hier vergessen hatte", rief sich Geno in Erinnerung und fügte hinzu: "Während dieser Zeit sprachen wir über den Suizidversuch." June habe ihm zur Seite gestanden und ihm eine Entzugsklinik in South Carolina empfohlen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / doakgeno Geno Doak im Februar 2022

MEGA Geno Doak und Mama June in Port St Lucie, 2020

MEGA Geno Doak und Mama June im November 2020



