Nadja Abd el Farrag (56) wagt einen weiteren beruflichen Neuanfang. Wegen der noch immer andauernden Gesundheitslage hatte die Moderatorin ihren Job als Masseurin verloren. Daraufhin fand sie eine Beschäftigung als Kellnerin, dem sie aber aus demselben Grund nicht lange nachgehen konnte. Zuletzt half die Ex von Dieter Bohlen (68) in einer Bäckerei aus. Doch das hat sie offenbar nicht erfüllt: Ab März möchte Naddel als professionelle Dekorateurin arbeiten!

Im Interview mit Bild verriet die 56-Jährige, dass sie sich in ihrer Heimat Hamburg selbstständig mache, um einzelne Zimmer oder gar ganze Häuser zu verschönern. Geld verdiene sie damit zunächst aber nicht: "In der Anfangsphase verlange ich kein Honorar, will mein Können beweisen. Bezahlt werden müssen nur die Deko-Artikel." Sie gestalte ihre Wohnung ständig um und betonte, seit jeher ein Faible für Einrichtung zu haben. "Schon bei Dieter in Tötensen, aber da war nix mehr zu retten!", scherzte das TV-Gesicht.

Finanziell scheint es Naddel inzwischen besser zu gehen. Anfang des vergangenen Jahres hatte sie verraten, ihre fünfstelligen Schulden abbezahlt zu haben. "Jetzt hab ich es geschafft – ich bin schuldenfrei, mein Leben ist wieder positiv!", freute sie sich damals im Bild-Interview.

