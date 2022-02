Damit sieht sie Neo, Trinity und Co. ziemlich ähnlich! Kim Kardashian (41) fällt immer wieder mit ihrem außergewöhnlichen Style auf: Die Unternehmerin liebt große Sonnenbrillen, besonders geschnittene Kleider oder lange Mäntel – Hauptsache futuristisch muss es sein. Darin ist sie sich mit ihrem Noch-Ehemann Kanye West (44) einig, der in seiner Mode auch immer wieder spacige Elemente einfließen lässt. Deswegen beschuldigte der Rapper seine Ex zuletzt sogar, seinen Style zu kopieren. Jetzt zeigte sich Kim wieder in einem Leder-Look – und könnte damit glatt der Matrix entstammen.

In Mailand besuchte Kim die Fashion Week und hätte mit ihrem Outfit gleich selbst über den Laufsteg schreiten können. Der Keeping up with the Kardashians-Star kleidete sich von Kopf bis Fuß in Schwarz: Zu einer weiten Lackleder-Hose wählte sie ein knappes Bandeau aus demselben Material. Darüber trug sie einen wadenlangen Trenchcoat, der ebenfalls aus Leder war. Auch die charakteristische breite Sonnenbrille trotz Dunkelheit und passende Handschuhe durften nicht fehlen. Mit diesem Look und dem strengen Dutt dazu erinnerte die 41-Jährige stark an die Science-Fiction-Charaktere aus den beliebten "Matrix"-Filmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kim sich in ihrem Style an dem berühmten Look der Filmreihe orientiert. Schon letzten Sommer erschien die Fashion-Ikone in New York in einem komplett schwarzen Leder-Look mit weitem Mantel. Damals ging die Vierfach-Mama sogar noch weiter: Sie versteckte ihr Gesicht unter einer auffälligen Ledermaske im Bondage-Style.

Sipa Press / ActionPress Kim Kardashian 2022 auf der Fashion Week in Mailand

ZUMA PRESS, INC. Carrie-Anne Moss als Trinity in "Matrix Revolutions"

MEGA Kim Kardashian im September 2021

