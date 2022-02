Er legt schon wieder los! Kanye West (44) teilt im Netz gerade fast täglich gegen seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) und deren neuen Freund Pete Davidson (28) aus. Sogar Screenshots von privaten Chats hatte der Rapper schon veröffentlicht. Zwar entschuldigte er sich zuletzt für seine Verfehlungen und gelobte Besserung, doch offensichtlich hat er noch einiges zu sagen: Jetzt behauptet Kanye, dass Kim seinen Style kopieren würde!

Auf Instagram repostete der Künstler jetzt ein Video, das sich über die Ähnlichkeit von Kanyes jüngster Bekanntschaft Chaney Jones zu seiner Ex Kim lustig macht. "Das ist so witzig", schrieb er dazu. Doch Kanye habe dennoch einige Anmerkungen zu machen. "Kim hat den Style, den sie aktuell trägt, von mir", stellte er klar. Der Künstler ist sich nämlich sicher: "Ich bin die einflussreichste Person in der Modebranche seit meinen Helden Ralph Lauren (82) und Michael Jackson (✝50) [...]." Alle trügen immer nur dieselben, alten Looks und würden ihn für seine innovativen Ideen als komisch bezeichnen. "Aber ich sehe extrem gut aus, ich bin extrem reich [...]. Das hier ist jetzt meine Welt", machte er abschließend klar.

Sehen wird Kim die erneuten Anschuldigungen ihres Verflossenen vermutlich nicht direkt: Nach seinen wiederholten öffentlichen Angriffen auf sie entfolgte sie ihm auf Social Media. Auch alle ihre Schwestern taten es ihr gleich und sind nicht länger Abonnenten. Lediglich Mama Kris Jenner (66) möchte sich Kanyes Posts wohl noch regelmäßig anschauen.

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Kanye West

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de