Michelle Hunzikers (45) Mutter Ineke erinnert sich zurück. 2011 packte die Moderatorin erstmals über ihre düstere Vergangenheit aus. Die TV-Bekanntheit war fünf Jahre lang Teil der Sekte "Krieger des Lichts". Für die Mutter der Blondine eine schreckliche Zeit. Vor sechs Jahren berichtete die dreifache Großmutter zum ersten Mal, wie sie diese Phase im Leben ihrer Tochter erlebt hatte. Nun sprach Ineke erneut öffentlich über Michelles Sekten-Vergangenheit.

"Sie rief mich eines Morgens an und sagte mir, dass in ihrem Leben kein Platz mehr für mich sei", erzählte die Mutter des TV-Stars in dessen Show "Michelle Impossible". Nachdem ihre Tochter aus der Sekte ausgetreten sei, habe Ineke sie bei einem Theater-Auftritt das erste Mal wiedergesehen. "Kaum betrat sie die Bühne, wurde ich ohnmächtig", teilte sie mit. Kurz darauf habe Michelle sie besucht. "Es war wundervoll. Wir haben uns ausgesprochen und dann nie wieder darüber geredet", erinnerte sich Ineke.

Ihre Mutter über ihre dunkle Vergangenheit sprechen zu hören, fiel der Moderatorin nicht leicht. "Für mich ist es sehr schwer, meiner Mutter zuzuhören. Niemand will den Schmerz seiner Mutter hören, aber wir haben alles überwunden und wir lieben uns sehr", offenbarte die 45-Jährige in ihrer Sendung.

