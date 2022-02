Es ist ein Augenblick wie frisch verliebt! Bebe Rexha (32) begeistert ihre Fans auf den sozialen Netzwerken regelmäßig mit heißen Schnappschüssen. Denn die Sängerin hat ein Faible für heiße Outfits und laszive Posen. Doch ein Thema spart die Beauty gegenüber ihren Followern in der Regel aus: ihr Liebesleben. Den Mann an ihrer Seite behält die Musikerin anscheinend lieber ganz für sich – doch jetzt wurden die zwei beim Knutschen in ihrem Wagen erwischt!

Auf Paparazzi-Bildern ist Bebe gemeinsam mit ihrem Partner Keyan Safyari vor einem angesagten Restaurant in West Hollywood, einem Stadtteil von Los Angeles, zu sehen. Dort war sie offenbar mit Freunden zum Essen verabredet. Zum Abschied gab die 32-Jährige ihrem Liebsten einen leidenschaftlichen Kuss. Unter ihrem schwarzen Mantel lässt sich dabei ein verspieltes Outfit mit tiefem Ausschnitt erahnen.

Dass Bebe so frei über ihr Liebesleben entscheiden darf, ist anscheinend gar nicht so selbstverständlich: Im vergangenen Jahr verriet die "Home"-Interpretin, dass sie als Teenie verheiratet werden sollte! Ihre Mutter habe sich damals jedoch gegen die Traditionen ihrer aus Albanien stammenden Familie gestellt und ihre Gesangskarriere gefördert.

Instagram / beberexha Bebe Rexha, Sängerin

Backgrid Bebe Rexha und ihr Partner Keyan Safyari im Februar 2022

Getty Images Bebe Rexha in New York City, 2016

