Er war ihr Schutzengel! Paola Maria (28) und Sascha Koslowski (35) sind kein Paar mehr – das machten die beiden YouTuber am Sonntagmorgen auf der Plattform öffentlich. Dort luden die zwei ein Video hoch, in dem sie ihren Fans ein paar Details zum Liebesaus verrieten. So lieben sie sich noch immer, können sich als Individuen aber nicht mehr bestmöglich entfalten. Kurz bevor das ehemalige Traumpaar den Clip veröffentlichte, war allerdings noch etwas anderes passiert, das die Nerven der beiden strapaziert hatte: Paola hatte sich vergiftet.

"Ich war die letzten Tage offline, nicht nur wegen der Gesamtsituation, sondern auch, weil ich eine Vergiftung hatte und im Krankenhaus war", erklärte Paola in dem YouTube-Clip. Weitere Details dazu behielt sie für sich, sie betonte allerdings noch, dass Sascha ihr das Leben gerettet habe.

Derzeit leben die getrennten Eheleute noch gemeinsam unter einem Dach. "So ist die aktuelle Situation, aber diese Situation wird sich jetzt auch in den nächsten Wochen auflösen", schilderte die Instagram-Schönheit die Lage.

