Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34) haben noch einen schweren Weg vor sich. In der gestrigen Folge von Let's Dance tanzten der Comedian und die Profitänzerin einen Quickstep. Doch der einstige Wer wird Millionär?-Kandidat konnte die Jury mit seiner Leistung nicht begeistern. Sie vergab gerade einmal acht Punkte an ihn. Dennoch schaffte der Autor den Sprung in Show zwei. Doch wie Basti und Ekaterina offenbaren, sind sie scheinbar ihr jeweiliger Albtraum.

Im Einspieler vor dem gemeinsamen Tanz bezeichnete sich die gebürtige Russin bereits selbst als Bastians Albtraum. Das entspreche auch der Wahrheit, scherzte der Komiker nun. "Aber ich bin auch ihrer, das ist ja der Vorteil. Ich mache sie komplett wahnsinnig, weil ich talentlos bin und überhaupt keine Kondition habe. Und sie macht mich fertig, weil sie eine Hochleistungssportlerin ist", verriet der Tanzshow-Teilnehmer in einem Instagram-Livestream. Ekaterina stimmte dem 37-Jährigen zu.

Neben der harten Arbeit fehlt es dem Paar aber offensichtlich auch nicht an Spaß. Wie Ekaterina vor wenigen Tagen im Promiflash-Interview erzählte, sei sie zuversichtlich, dass sie aus dem Bestseller-Autor noch so einiges rausholen könne. "Er sagt selbst, dass er nicht so die Connection zu seinem Körper hat, und das versuche ich natürlich zu ändern und glaube, dass man da sicherlich dran arbeiten kann", teilte sie mit.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer beim "Let's Dance"-Training

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

Getty Images Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei der ersten "Let's Dance"-Show

