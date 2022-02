Bastian Bielendorfer (37) muss bei Let's Dance abliefern! Der Bestseller-Autor wagt sich in der 15. Staffel der Tanzsendung aufs Parkett mit Ekaterina Leonova (34), die auch als "General" unter den Profitänzern bekannt ist. Die gebürtige Russin weiß, wie sie mit zwei linken Füßen umzugehen hat. Bereits Kandidaten wie Ingolf Lück (63) und Pascal Hens (41) lehrte sie die anspruchsvollen Tanzschritte. Jetzt lastet ein hoher Druck auf Bastian – wie weit wird er mit Ekat in der Show kommen? Im Promiflash-Interview zeigte sich der Comedian zuversichtlich!

"Klar, von Ekat wird erwartet, dass sie aus einem Klumpen Lehm einen Diamanten presst", äußerte sich Bastian im Gespräch mit Promiflash zu der hohen Erwartungshaltung an ihn. Doch der 37-Jährige weiß: Mehr als sein Bestes geben könne er nicht! "Ich werde voller Respekt und Anerkennung für den Tanzsport trainieren", versicherte er. Immerhin gab Basti an, dass Ekat ihn während des Trainings bereits lobte.

Wie weit Bastian mit Ekat bei "Let's Dance" kommen wird, könne er aber noch nicht erahnen. "Ich habe mir innerlich das Ziel gesetzt, die Show zu gewinnen, und so trainieren wir auch, auch wenn ich weiß, dass meine Kollegen mir natürlich von ihren Talenten und ihrer Sportlichkeit überlegen sind", meinte der Ex-Wer wird Millionär?-Teilnehmer. Dennoch ist sich Bastian seiner persönlichen Stärken bewusst, mit denen er beim Publikum ankommen könnte: "Trotzdem bringe ich etwas mit, was sich hoffentlich auch auf die Zuschauer überträgt: Spaß am Tanzen und die Fähigkeit, über sich selbst lachen."

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Stars

RTL / Stefan Gregorowius Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Bekanntheit

