Michael Wendler (49) scheint seine Liebste ordentlich zu verwöhnen. Ende November riefen der Schlagerstar und seine Ehefrau Laura Müller (21) ihren eigenen OnlyFans-Account ins Leben. So sexy wie einst angenommen, ging es auf ihrem gemeinsamen Kanal allerdings dann doch nicht her. Dafür heizt die Beauty ihren Fans auf ihrem Solo-Account ordentlich ein und zeigte sich zuletzt sogar komplett nackt im Netz. Fernab von ihren erotischen Videoclips zeigt sich Laura nun von ihrer total verspielten Seite.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Laura nun einige Videosequenzen, die zeigen, wie das verliebte Ehepaar gemeinsam über den Jahrmarkt schlendert. Neben einigen Fahrgeschäften scheinen sich der Schlagersänger und seine Auserwählte dabei ordentlich an dem vielseitigen Snack-Sortiment erfreut zu haben. "Ich liebe Zuckerwatte und kandierte Äpfel", meinte die 21-Jährige, als sie ihre vielfältige Rummelausbeute stolz in die Kamera hielt. "Also Laura habe ich auf jeden Fall schon mal glücklich gemacht, denn sie hat was zu essen", stellte auch der Wendler fest, nachdem er die Brünette mit Hot Dogs, Gyros und Brezeln zufriedenstellte.

Nach Schnappschüssen von ihrem Besuch auf einer Wohnwagenmesse oder vom gemeinsamen Pizzaessen teilten der Wendler und seine Laura jetzt auch ihren Rummel-Spaß auf dem gemeinsamen OnlyFans-Account. Für den müssen die Fans allerdings ziemlich tief in die Tasche greifen. Um die Wendler-Videos und -Fotos auf der Bezahlplattform sehen zu können, bezahlen ihre Follower umgerechnet etwa 31 Euro im Monat.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura im Oktober 2021

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Januar 2021

