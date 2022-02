Bahnt sich da etwa eine neue Romanze an? In Daniela Büchners (44) Liebesleben lief es zuletzt drunter und drüber. Nachdem ihre Beziehung zu ihrem Goodbye Deutschland-Kollegen Sohel Abdoulkhanzadeh gerade erst aufzukeimen schien, stand auch schon wieder die Trennung der beiden ins Haus. Obwohl die Wahlmallorquinerin der Dating-Welt vorerst den Rücken kehren wollte, verriet die Brünette noch kurz vor ihrem Geburtstag, die Suche nach ihrem Mr. Right nicht aufgeben zu wollen. Hat sie den Richtigen vielleicht sogar schon gefunden?

"Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste – zum Glück", ließ Danni vor einigen Tag in einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Account verlauten – ob damit Nelson Mendes gemeint ist? In einem Interview mit dem Magazin Closer verriet der First Dates Hotel-Hottie nämlich, dass die beiden in engem Kontakt zueinanderstünden: "Wir telefonieren und schreiben täglich", verriet der Komiker, der sich auf Instagram mit lustigen Promi-Parodien einen Namen gemacht hat. "Danni ist eine starke und hübsche Frau. Sie ist mir sehr ans Herz gewachsen", schwärmte Nelson im Interview – ob daraus noch mehr werden könnte, könne der Kölner jedoch noch nicht sagen.

Den Support von Dannis Familie hätten die beiden vermutlich sicher. Neben Danni feiern auch ihre Töchter Joelina (22) und Jada die Beiträge des Internet-Witzbolds und kommentieren seine Videos immer wieder fleißig mit Lachsmileys.

Daniela Büchner, Januar 2022

Nelson Mendes im August 2020 in Köln

Daniela Büchner, Realitystar

