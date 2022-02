Liebe oder doch nur Freundschaft? Weil First Dates Hotel-Teilnehmer Nelson Mendes in einem Interview von Daniela Büchner (44) geschwärmt hatte, wurde vermutet, dass sich zwischen den beiden etwas anbahnt. Der Kölner verriet sogar, dass die zwei in engem Kontakt stehen und täglich miteinander telefonieren. Aber bedeutet das auch, dass sie mehr als Freunde sind? Ganz und gar nicht – wie Nelson und Danni jetzt klarstellten.

"Das ist eine Lüge – wir beide sind einfach nur Freunde", meldete sich der Mitarbeiter einer Taxizentrale in seiner Instagram-Story zu den Liebesspekulationen um ihn und die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin. Dass das Duo häufiger miteinander telefoniert, sei längst kein Indiz für eine Beziehung, wie Nelson findet. "Das mache ich auch mit anderen Freunden so – und das heißt ja nicht, dass ich mit denen auch was habe! Ein Mann und eine Frau dürfen heutzutage auch befreundet sein, ohne etwas miteinander zu haben!", stellte er klar. Auch die vielen Hasskommentare gegen ihn, Danni und ihre Familien nerven Nelson total.

Der Goodbye Deutschland-Bekanntheit gehen die Gerüchte um ihr Liebesleben ziemlich gegen den Strich. "Also weder bin ich in einer Beziehung, noch will ich in einer Beziehung sein, noch flirte ich mit irgendjemandem", ließ sie im Netz verlauten.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / nelson_mendes Nelson Mendes, "First Dates Hotel"-Kandidat 2022

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de