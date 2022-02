Sie gibt alles für den perfekten Auftritt! Amira Pocher (29) fegt gerade bei Let's Dance übers Parkett – und schlägt sich bis jetzt richtig gut! In der Auftaktsendung konnte sie sich mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (41) direkt das goldene Ticket ertanzen und sich somit den Einzug in die zweite Show sichern. Um dieses Niveau halten zu können, setzt Amira jetzt auf ein spezielles Frühstück.

In ihrer Instagram-Story gab sie ihren Followern einen Einblick in ihre Ernährung. Um für das harte Tanztraining bereits in der Früh fit zu sein, versucht die Moderatorin es jetzt mit einem Joghurt mit Nüssen und getrockneten Beeren, den sie noch etwas mit Honig süßt. "Ich habe ja nicht wirklich Hunger morgens, sondern mein Körper braucht einfach irgendwas – alleine für die Konzentration", erklärte sie. Mit dem neuen Frühstück, das ihr von Fans empfohlen wurde, könne sie hoffentlich genug Energie tanken: "Ich hoffe, ich werde davon nicht wieder müde."

Von ihrem großen Erfolg in der Show war Amira zunächst überrascht. "Ich hätte vor allem nicht gedacht, dass ich es durchstehe", hatte sie glücklich erklärt. Anders war es da bei ihrem Mann Oliver Pocher (44): Er war sich gleich sicher, dass seine Liebste in der Show eine sehr gute Figur machen werde. "Ich habe dir schon vorher angekündigt, dass es richtig gut laufen wird und dass das top aussieht", erklärte er ihr in ihrem Podcast "Die Pochers hier!"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Amira Pocher bei "Let's Dance"

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image Amira und Oliver Pocher im August 2021 in Bonn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de