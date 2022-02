Selena Gomez (29) haut es bei den Screen Actors Guild Awards um! Am Sonntagabend fand in Santa Monica die beliebte Preisverleihung der Film- und Fernsehbranche statt. Zahlreiche Stars und Sternchen schmissen sich für das Event in ihre elegantesten Kleider und posierten stolz auf dem roten Teppich. Auch Selena war mit von der Partie – und fiel mit einer wortwörtlich bodenständigen Aktion auf: Nachdem sie in ihren High Heels fies stolperte, betrat sie die Bühne barfuß!

Ein aktuelles Video, das auf dem Twitter-Account des Magazins Variety veröffentlicht wurde, zeigt den holprigen Moment der Musikerin. Nachdem sie vor den Fotografen posiert hatte, wollte die 29-Jährige weitergehen – und fiel vornüber! Anschließend wollte Sel ihre Schuhe dann offenbar einfach loswerden: Als sie gemeinsam mit "Only Murders in the Building"-Co-Star Martin Short (71) einen Award verleihen sollte, stand die 29-Jährige glatt barfuß vor dem Publikum!

Selena selbst war ebenfalls für einen SAG-Award nominiert. Gemeinsam mit ihren Kollegen Aaron Dominguez, Jackie Hoffman, Jayne Houdyshell, Steve Martin (76), Amy Ryan und Martin Short stand sie in der Kategorie "Bestes Schauspielensemble in einer Comedyserie" zur Wahl. Doch der Preis ging an den Cast von "Ted Lasso".

Getty Images Selena Gomez und Martin Short bei den Screen Actors Guild Awards 2022

Getty Images Selena Gomez bei den Screen Actors Guild Awards 2022 in Santa Monica

Disney+ Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short in "Only Murders in the Building"

