First Dates Hotel-Teilnehmerin Gabi hatte offenbar auf einen echten Gentleman gehofft. Die Rentnerin aus Gelnhausen ist mit dem Ziel nach Kroatien gereist, ihr Singledasein zu beenden. Bei einem romantischen Abendessen traf die 67-Jährige auf den rüstigen Rhein-Hessener Walter. Nach dem Tod seiner Frau hat auch er sich auf das Liebesabenteuer im TV eingelassen. Und obwohl die beiden zunächst auf einer Wellenlänge zu sein schienen, hat es am Ende nicht gefunkt. Ein Grund dafür: Der 78-Jährige wollte Gabi nicht zum Essen einladen.

Als Gastgeber Roland Trettl (50) die Rechnung zum Tisch brachte, machte der Brillenträger keine Anstalten, die komplette Summe zu zahlen. "Wir teilen, jeder zahlt für sich", teilte er seinen Entschluss schließlich mit. Das lag laut Walter aber keineswegs am Geiz – vielmehr wollte er Gabi auf die Probe stellen. "Ich habe das ganz bewusst getan, um festzustellen, wie sie reagiert. Ich will sehen, was für eine Einstellung die Gabi diesen Dingen gegenüber hat – wo die ganze Welt denkt, der Mann müsste das tun", erklärte er. Und wie reagierte seine Date-Partnerin? Gabi hätte sich offenbar einen anderen Ausgang des Abends gewünscht – und brach in Tränen aus. "Ich bin viele Jahre allein, ich komme für mich selbst auf, aber ich denke, wenn es ein erstes Rendezvous gibt, dann zeigt man sich von der besten Seite. Ich war einfach enttäuscht", weinte sie.

Die Quittung bekam Walter kurze Zeit später. In der Interview-Box betonte er, dass er sich ein zweites Date mit Gabi vorstellen könnte – die lehnte aber dankend ab. "Walter, ich habe leider keine Rose für dich. Ich möchte leider kein zweites Date. Das letzte Tüpfelchen hat gefehlt", schilderte sie.

TVNOW / Stefan Gregorowius "First Dates"-Moderator Roland Trettl

First Dates Hotel, RTL "First Dates Hotel"-Teilnehmer Walter

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Kandidatin Gabi

