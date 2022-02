Vor rund anderthalb Jahren wurde der Alltag von Lena Gercke (34) und ihrem Freund Dustin Schöne (36) komplett auf den Kopf gestellt! Im Juli 2020 durften die allererste GNTM-Siegerin und ihr Liebster ihr erstes Kind – eine kleine Tochter namens Zoe – auf der Welt begrüßen. Seit der Geburt betont die Blondine immer wieder, wie sehr sie ihre Rolle als Mutter genießt. Und jetzt ereignete sich ein Moment, den die stolze Mama garantiert nicht so schnell vergessen wird: Lenas Töchterchen Zoe verkleidete sich zum ersten Mal – und zwar als Prinzessin!

In ihrer Instagram-Story ließ Lena ihre Community nun an diesem besonderen Moment teilhaben: Die Moderatorin teilte einen Schnappschuss, auf dem ihre kleine Zoe in einem rosafarbenen Kleid posiert – ganz im Stil einer märchenhaften Prinzessin. "Das erste Mal Verkleiden spielen", betitelte die stolze Mutter die Aufnahme. Zudem versah sie das Bild mit einem lilafarbenen Herz-Emoji.

Zoes Gesicht zeigt Lena allerdings weiterhin nicht: Auf dem neuen Foto verdeckt sie den Kopf ihrer Tochter mit einem großen Sticker – lediglich ein paar blonde Löckchen und ein rosafarbenes Haargummi sind zu erkennen. Damit bleibt die Familienmutter ihren Prinzipien treu, denn sowohl Lena als auch Dustin halten ihre Tochter weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

