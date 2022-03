Hat Yeliz Koc (28) etwa nicht die Wahrheit gesagt? Die Influencerin und ihr Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (30) lieferten sich nach dem Beziehungs-Aus eine öffentliche Schlammschlacht im Netz. Diese eskalierte, nachdem der Schauspieler öffentlich die Trennung verkündete – davon erfuhr die Brünette angeblich ohne Vorwarnung beim Frauenarzt. Nun behauptet Jimi aber: Yeliz wusste schon vorher, dass es zwischen ihr und Jimi aus ist!

"Ich packe ja nicht meine Sachen und gehe einfach, wenn sie nicht da ist. Auf keinen Fall", beteuert Jimi in der zweiten Folge von "Diese Ochsenknechts". Sie sei zwar auf dem Weg in die Stadt gewesen, wo sie später einen Frauenarzttermin gehabt habe – dennoch wusste sie schon vorher von der Trennung. "Vorher hatten wir schon Diskussionen, Yeliz und ich. Sie hat mich auch gesehen, wie ich schon die Sachen gepackt habe. Dass sie alles beim Frauenarzt erfahren hat, das stimmt so nicht", rechtfertigt sich Jimi.

Es könne zwar sein, dass sie von dem öffentlichen Statement überrascht gewesen sei – dass sie nichts von der Trennung wusste, stimme aber nicht, macht Jimi deutlich: "Dass ich gegangen bin oder gehe, das wusste sie vorher schon."

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

