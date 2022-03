Anke Engelke (56) weiß ganz genau, was sie nicht will! Obwohl die Komikerin schon seit Jahren im Showgeschäft ist, ist sie noch immer offen für neue Projekte. So ist sie unter anderem auch Teil der Comedyshow LOL: Last One Laughing, in der die erfolgreichsten deutschen Comedians unter keinen Umständen lachen dürfen. In anderen Lebensbereichen lehnt es Anke hingegen streng ab, mit der Zeit zu gehen: So wehrt sie sich sogar dagegen, sich ein Smartphone zuzulegen.

Die Kölnerin lehnt nicht nur einen eigenen Social-Media-Account ab – ihr kommt erst gar kein modernes Mobilgerät ins Haus. "Ich hätte den Eindruck, ich werde verhöhnt durch dieses Gerät!", betonte sie in einem Vogue-Interview. Was sie genau damit meint? Die 56-Jährige möchte ihre Angelegenheiten ohne die Hilfe eines Gerätes regeln. "Als sei ich für mein Leben nicht verantwortlich, als sei ich überfordert. Das mache ich einfach nicht mit. Das ist keine Kampfansage, sondern ich weiß einfach, was für mich besser ist", schilderte Anke. Stattdessen verbringt sie ihre Zeit beispielsweise lieber mit lesen.

Auch in einigen anderen Bereichen ist die Blondine ziemlich diszipliniert. Anke ernährt sich vegan und lässt sich grundsätzlich kein Essen liefern. Auch auf umweltfreundliches Reisen lege sie großen Wert. Anstelle einer Flugreise setze sie deswegen auf Zugfahren.

Actionpress/ Georg Wenzel Anke Engelke in Berlin, Januar 2020

Getty Images Anke Engelke bei der Berlinale, Februar 2019

Getty Images Anke Engelke, Schauspielerin

Könntet ihr wie Anke auf ein Smartphone verzichten? Niemals! Auf jeden Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



