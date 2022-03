Ekaterina Leonova (34) hat als Profitänzerin bei Let's Dance schon so manches Mal abgeräumt. Sie konnte bereits drei ihrer prominenten Tanzpartner zum Sieg führen. In diesem Jahr coacht sie Bastian Bielendorfer (37), der bisher nicht gerade durch großes Tanztalent aufgefallen ist. In der ersten Show bekamen die beiden für ihren Quickstepp von der Jury gerade einmal acht von 30 möglichen Punkten. Promiflash hat mal bei Ekat nachgehakt. Glaubt sie, dass sie mit Bastian die "Let's Dance"-Erfolgsgeschichte fortschreiben kann?

Ob sie es vermag, aus dem Comedian einen kleinen Tanzprofi zu machen, kann Ekaterina im Promiflash-Interview noch nicht beantworten: "Ich weiß nicht, wie sich Basti entwickeln wird. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, er gibt sich beim Training wirklich sehr viel Mühe." An der nötigen Entschlossenheit mangelt es bei Bastian also offenbar nicht. Dem 37-Jährigen scheint stattdessen sein eigener Körper in die Quere zu kommen. "Er versucht und kämpft mit seinen eigenen Körperteilen... Aber wenn sein Körper nicht mitmacht, ist es nicht so einfach, für uns beide nicht. Wir geben alles und versuchen, aus dem Unmöglichen das Mögliche zu machen", zeigt Ekat sich allerdings zuversichtlich.

Um trotz allem das Beste aus Basti herauszukitzeln, muss Ekaterina sich vor allem in einem üben: Geduld. "Durch viele körperliche Einschränkungen ist Basti kein 'Tanztalent' und er braucht viel mehr Zeit, um die neuen Sachen im eigenen Körper zu speichern. Geduld, Geduld und Geduld... leider haben wir nur vier Trainingstage, um die neue Choreo zu erlernen, und das macht alles nicht so einfach. Aber wir geben nicht auf und kämpfen weiter zusammen mit Bastis Körper", scherzt sie.

Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

Getty Images Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

